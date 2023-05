Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230514 - 0550 Frankfurt-Gallus: Streit eskaliert

Frankfurt (ots)

(fue) Missverständlichkeiten über die Möglichkeiten des Bezahlens in einer Lokalität in der Speyerer Straße könnten am Freitag, den 12. Mai 2023, gegen 16.00 Uhr, der Anlass zu einem Streit zwischen einem 44-jährigen Gast und einem 48-jährigen Angestellten gewesen sein, welcher dann eskalierte.

Der 44-Jährige beleidigte den 48-Jährigen fortlaufend und bedrohte ihn mit dem Tode. Als der 48-Jährige dies mit seinem Smartphone dokumentieren wollte, wurde er von dem 44-Jährigen angegriffen und auch gewürgt. Erst durch das Eingreifen eines Zeugen ließ er von dem Geschädigten ab.

Der 44-Jährige wurde durch die durch Zeugen verständigte Besatzung einer Funkstreife festgenommen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell