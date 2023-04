Polizei Hagen

POL-HA: Unbelehrbar

Hagen (ots)

Am Samstagmorgen gegen 7 Uhr führten Polizeibeamte in Hohenlimburg eine Verkehrskontrolle durch. In Höhe der McDonald-Filiale wurde ein 23-jähriger Mann in seinem PKW (Opel) überprüft.

Aufgrund verschiedener Verdachtsmomente wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, der ein positives Ergebnis lieferte.

Der 23-jährige Mann aus Iserlohn führte keinerlei Ausweisdokumente mit sich und machte mündliche Angaben zu seiner Person.

Im Rahmen der anschließenden Überprüfungen stellte sich heraus, dass er die Personalien seines Bruders angegeben hatte. Der Grund dafür wurde schnell klar. Der 23-jährige hatte keinen Führerschein mehr und war schon mehrfach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt worden. Das letzte Mal 2 Wochen vor der heutigen Kontrolle.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.(tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell