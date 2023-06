Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer stößt in Kreisverkehr mit Auto zusammen

Hagen-Lennetal (ots)

Mittwoch (21.06.) gegen 6 Uhr kam es in der Odenwaldstraße zum Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Auto. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Crossbike in einen Kreisverkehr. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Mann mit dem Skoda eines 62-Jährigen und stürzte zu Boden. Der Autofahrer kümmerte sich um den Verletzten, der durch eine Rettungswagenbesatzung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei ergaben sich Hinweise darauf, dass der 32-jährige Radfahrer entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in den Kreisverkehr eingefahren war. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der Sachschaden wurde auf rund 1.500 Euro geschätzt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell