Polizei Hagen

POL-HA: Autotür geht bei der Fahrt plötzlich auf - Verdacht Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein Mann wurde am Donnerstag (22.06.) mit seinem VW in einen Unfall verwickelt, bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei ergab sich der Verdacht, dass der 37-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Gegen 18.15 Uhr bog der Mann mit dem Auto aus der Friedensstraße kommend nach rechts in die Hermannstraße ein. Plötzlich ging die hintere linke Tür des Fahrzeugs auf und touchierte den hinteren linken Radkasten eines Hyundais. Die 57-jährige Fahrerin hatte zu dieser Zeit an einem Zebrastreifen gehalten. Warum sich die Tür des VW öffnete, ist derzeit unklar. Andere Personen hatten sich in dem Auto des 37-Jährigen nicht befunden. Der VW-Fahrer konnte der Polizei zwar eine britische Fahrerlaubnis aushändigen. Da er jedoch seit über 6 Monaten in Deutschland wohnhaft ist, besteht der Verdacht des "Fahren ohne Fahrerlaubnis", da der Führerschein nach bisherigen Erkenntnissen nicht umgeschrieben wurde. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (arn)

