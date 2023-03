LPI-GTH: In Gebäude eingedrungen - Zeugensuche

Gotha (ots) - In den späten Stunden des 01. März meldeten aufmerksame Zeugen, dass sich unbekannte Personen an einem Supermarkt in der Eschleber Straße "zu schaffen machen". Die Polizei Gotha leitete sofort umfangreiche polizeiliche Maßnahmen ein. Die Beamten stellten noch am Tatort zwei männliche Personen im Alter von 26 und 29 Jahren, welche im Begriff waren eine Tür gewaltsam zu öffnen. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und ein entsprechendes ...

