POL-NOM: Brand einer Waschmaschine

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am Donnerstag, 30.03.2023, kam es in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr in der Bodelschwinghstraße in Einbeck zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein-oder Ausparken den abgestellten schwarzen Pkw Hyundai Tucson einer 27-jährigen Frau aus Dassel. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2500 Euro. ...

