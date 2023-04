Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Lange Straße / Unterer Leineweg, Freitag, 07.04.2023, 13:32 Uhr

Nörten-Hardenberg - (sb) Zu einen Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw kam es am gestrigen Freitagmittag nachdem eine 63-Jährige aus Nörten-Hardenberg die Lange Straße in Richtung B3 befuhr und in den Unteren Leineweg einbiegen wollte. Hierbei verlangsamte sie ihre gefahrene Geschwindigkeit, vergaß aber mittels Blinker den Fahrrichtungswechsel anzuzeigen, so dass der nachfolgende Motorradfahrer nicht sehen konnte, dass die Frau abbiegen wollte. Beim Überholvorgang kam es dann zum seitlichen Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde hierbei leichtverletzt und musste mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden in Höhe von zirka 1500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell