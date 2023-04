POL-NOM: Granatenfund

Northeim (ots) - Northeim, Graf-Otto-Straße (in Fahrtrichtung Göttinger Straße), Dienstag, 04.04.2023, 09.00 - 13.20 Uhr NORTHEIM (Wol) - Zeugen gesucht. Am Dienstag kam es in der Graf-Otto-Straße in Northeim zwischen 09.00 - 13.20 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Die verursachende Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw VW. Anschließend ...

