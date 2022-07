Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Jugendlicher bei Alleinunfall schwer verletzt

Neuenkirchen (ots)

Am Sonntag (24.07.) ist es an der Straße "Am Wambach" zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein 16-Jähriger schwer verletzt hat. Der Jugendliche war gegen 19.25 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Straße "Am Wambach" aus Richtung Ringstraße kommend in Fahrtrichtung "Am Wambach" unterwegs. An der Kreuzung wollte er nach rechts abbiegen. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 16-jährige aufgrund eines technischen Defekts an seinen Bremsen geradeaus über die Straße. Im weiteren Verlauf fuhr er über die dortige Bordsteinkante und in das Schaufenster einer dort ansässigen Firma. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 1.000 Euro.

