Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw überschlägt sich

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau OT Katlenburg, Bundesstraße 247 zw. Katlenburg und Lindau, Mittwoch, 05.04.2023, 14.40 Uhr

KATLENBURG (Wol) - Fahrzeugführer leicht verletzt.

Am Mittwoch befuhr ein 34-jähriger Mann aus Brehme mit einem Pkw VW die Bundesstraße 247 aus Katlenburg in Richtung Lindau. In einer Rechtskurve setzte er zu einem Überholvorgang an, dabei schätzte er die Entfernung zum entgegenkommenden Verkehr falsch ein und brach den Überholvorgang ab. Beim Einscheren übersteuerte er nach rechts und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw VW überschlug sich, wobei sich der 34-Jährige leicht verletzte.

Es kam zu keinerlei Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmender.

Der Mann aus Brehme wurde nach der Erstversorgung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 25.000 Euro.

Die Fahrbahn wurde während der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell