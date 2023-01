POL-S: Pkw und Lkw im Wagenburgtunnel zusammengestoßen

Stuttgart-Möhringen (ots) - Unbekannte sind am Montag (23.01.2023) in ein Haus am Anne-Frank-Weg sowie in zwei Wohnungen an der Plieninger Straße eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld gestohlen. Die Diebe hebelten ersten Ermittlungen zufolge zwischen 10.30 Uhr und 19.00 Uhr die Terrassentür des ...

mehr