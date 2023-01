Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Millionendiebin festgenommen

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (23.01.2023) die per Öffentlichkeitsfahndung und internationalem Haftbefehl gesuchte 42 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht steht, als Angestellte einer Geldtransportfirma über eine Million Euro gestohlen zu haben (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 21.12.2022 https://t1p.de/llpgs). Gemeinsam mit der Bundespolizei nahmen die Ermittler die Gesuchte, die über ihren Rechtsanwalt angekündigt hatte, sich zu stellen, gegen 19.45 Uhr am Stuttgarter Flughafen fest. Die Ermittlungen zum Verbleib des Geldes dauern an. Die deutsche Staatsangehörige wurde am Dienstagvormittag (24.01.2023) einem Haftrichter vorgeführt, der den bestehenden Haftbefehl aufrechterhielt und in Vollzug setzte.

