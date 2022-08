Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Erste Urteile nach Einführung des "beschleunigten Verfahrens"

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Amtsgerichts, der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nach der Einführung beschleunigten Verfahrens seit Monatsbeginn in Karlsruhe gab es bereits am Dienstag nach einem am Vortag verübten Ladendiebstahl erste Urteile gegen zwei Männer. Ein Ladendetektiv hatte das Duo in einem Bekleidungsgeschäft der Karlsruher Innenstadt beim Diebstahl hochwertiger Bekleidung ertappt und festgehalten. Die beiden algerischen Staatsangehörigen im Alter von 26 Jahren wurden von Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz im Büro des Ladendetektivs vorläufig festgenommen. Ihr arbeitsteiliges Vorgehen war auch anhand von Videoaufzeichnungen eindeutig zu belegen. Bei diesem Delikt und aufgrund der klaren Beweislage waren die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Verfahren gegeben.

So folgte die Strafe wenige Stunden nach verübter Tat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe beim hiesigen Amtsgericht. Bereits bei der am Dienstag auf 9.00 Uhr terminierten Gerichtsverhandlung erhielten beide Angeklagte vom Amtsgericht Karlsruhe jeweils eine Geldstrafe in Höhe von 700 Euro. Darüber hinaus haben sie die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Ralf Minet, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell