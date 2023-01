Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 13-Jähriger bei Zusammenstoß mit Stadtbahn leicht verletzt

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein 13 Jahre alter Junge ist am Dienstagvormittag (24.01.2023) bei einem Zusammenstoß mit einer Stadtbahn an der Haltestelle Salamanderweg leicht verletzt worden. Eine Stadtbahn der Linie U6, die in Richtung Gerlingen unterwegs war, wollte gegen 07.30 Uhr aus dem Haltestellenbereich ausfahren, als der 13-jährige die Gleise am Bahnübergang bei eingeschaltetem Warnblinklicht überquerte und es zum Zusammenstoß mit der Bahn kam. Der 55-jährige Stadtbahnfahrer stoppte daraufhin die Bahn und sprach den Jungen an, der leichte Verletzungen erlitt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus kam.

