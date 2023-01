POL-S: Diebe erbeuten Fahrräder bei Kellereinbruch im Wert von rund 15.000 Euro - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch/-Ost/-Vaihingen (ots) - Unbekannte sind am Wochenende (20. bis 22.01.2023) in eine Arztpraxis an der Julius-Hölder-Straße, in eine Gaststätte an der Hornbergstraße und in ein Wohngebäude am Hahnenweg eingebrochen. Die unbekannten Täter öffneten zwischen 18.00 Uhr am Freitag und 12.30 Uhr am Sonntag die Haupteingangstür des Gebäudes und ...

mehr