POL-S: In Arztpraxis, Gaststätte und in Wohngebäude eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch/-Ost/-Vaihingen (ots)

Unbekannte sind am Wochenende (20. bis 22.01.2023) in eine Arztpraxis an der Julius-Hölder-Straße, in eine Gaststätte an der Hornbergstraße und in ein Wohngebäude am Hahnenweg eingebrochen. Die unbekannten Täter öffneten zwischen 18.00 Uhr am Freitag und 12.30 Uhr am Sonntag die Haupteingangstür des Gebäudes und schlugen anschließend den Glaseinsatz der Praxistür ein. Danach durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen und erbeuteten unter anderem rund hundert Euro Bargeld. An der Hornbergstraße brachen Einbrecher zwischen 23.30 Uhr am Freitag und 09.00 Uhr am Samstag die Eingangstür zur Gaststätte und anschließend zwei darin befindliche Spielautomaten auf. Sie stahlen daraus die jeweiligen Geldkassetteneinsätze mit Bargeld in noch unbekannter Höhe. Am Hahnenweg gelangten Unbekannte am Sonntag, im Zeitraum von 12.15 Uhr bis 19.00 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses und erbeuteten Bargeld, Münzen und Uhren im Wert von über zehntausend Euro. Zeugen vom Einbruch in die Arztpraxis werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße und in den anderen beiden Fällen an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

