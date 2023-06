POL-SO: Werl-Büderich - Diebstahl

Soest (ots) - Am gestrigen Montagnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr gegen 15:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Riga-Ring, in Höhe des dortigen Tankstellengeländes gerufen. Eine 57-jährige Frau aus Soest befuhr mit ihrem Nissan den Riga-Ring in nördliche Richtung. In Höhe der Unfallörtlichkeit kam ihr der Audi einer 56-jährigen Soesterin entgegen, der aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Beide Pkw kollidierten frontal miteinander. ...

mehr