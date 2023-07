Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Streit zwischen Radfahrer und Fußgänger endet handgreiflich

Am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr kam es in der Friedrichstraße zur Konfrontation zwischen einem 57-jährigen Fußgänger und einem 56-jährigen Fahrradfahrer. Möglicher Auslöser des Streites könnte gewesen sein, dass der Fahrradfahrer einen Gehweg befuhr, dies der 57-jährige Fußgänger nicht so einfach hinnehmen wollte und sich ihm in den Weg stellte. Einen Sturz verhinderte der Radfahrer gerade noch. Zu einer handfesten Auseinandersetzung ließen sich dann aber beide Personen doch hinreißen. Sie trugen beide leichte Verletzungen davon, die vor Ort keiner weiteren medizinischen Versorgung bedurften. Da sowohl mehrere Zeugen, als auch die Beteiligten selbst unterschiedliche Geschehensabläufe schilderten bedarf es weiterer polizeilicher Ermittlungen, bis die Anzeige der Staatsanwaltschaft vorgelegt wird.

Friedrichshafen

Mann nach Schlag mit Flasche leicht verletzt

Am Sonntagmorgen, gegen 03:45 Uhr erhielt ein 27-jähriger Mann in einer Gaststätte in der Montfortstraße einen Schlag mit einer Glasflasche gegen den Kopf. Vorausgegangen war ein verbaler Streit mit dem bislang unbekannten Täter. Der 27-jährige erlitt einen Cut und ein geschwollenes Auge. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Zeugensuche nach zwei tätlichen Auseinandersetzungen am Bahnhofsplatz

Am frühen Sonntagmorgen, um 00:30 Uhr sollen mehrere Jugendliche einen 30-jährigen Anwohner des Bahnhofsplatzes auf den Boden gestoßen haben, sodass er mit seiner Hand in eine Glasscherbe fiel und sich verletzte. Zur weiteren medizinischen Behandlung musste ein Rettungswagen verständigt werden. Die Gruppe Jugendlicher wird als ca. 180 cm groß und alle dunkel gekleidet beschrieben. Hinweise zu der Gruppe nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 entgegen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden am Sonntagmorgen, um kurz nach 03:00 Uhr drei alkoholisierte Männer auf dem Bahnhofsplatz nach einem vorangegangenen verbalen Streitgespräch tätlich angegriffen und leicht verletzt. Die Geschädigten im Alter von 36 bis 50 Jahren beschrieben die zehn Täter im Alter von 18 - 40 Jahren, dunkle Haare, teilweise mit Bart, südländisches Aussehen. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 in Verbindung zu setzen.

Tettnang

Als am Samstagabend, um 19:50 Uhr eine 37-jährige Autofahrerin an einem Fußgängerüberweg in der Seestraße anhielt, erkannte dies ein von hinten heranfahrender Fahrradfahrer zu spät. Er versuchte noch auszuweichen, streifte den 3er BMW jedoch und beschädigt diesen u.a. am Außenspiegel. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, stieg wieder auf sein E-Bike auf und fuhr davon, ohne sich weiter um den entstandenen Sachschaden am BMW von geschätzten 1500 Euro zu kümmern oder wenigstens seine Personalien mit der Autofahrerin auszutauschen. Der E-Bike-Fahrer wird als ca. 50-jähriger Mann mit Bierbauch beschrieben. Hinweise zu dem Fahrradfahrer nimmt der Polizeiposten Tettnang, Telefon 07542/9371-0 entgegen.

Tettnang

Montfort-Fest

Aus polizeilicher Sicht verlief das Montfort-Fest am Samstagabend weitestgehend ruhig und in guter Stimmung. Die vor Ort präsente Polizei kümmerte sich in dieser Nacht um eine tätliche Auseinandersetzung, sowie eine Trunkenheitsfahrt, begangen mit einem E-Scooter durch einen 21-jährigen. Trotz des großen Besucherandrangs kam es zu keinen weiteren nennenswerten polizeilichen Vorkommnissen.

