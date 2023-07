Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfall fordert zwei Verletzte

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 22.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag kurz nach 8.30 Uhr auf der B 463 ereignet hat. Ein 54-jähriger VW-Lenker wollte von Sigmaringen-Laiz kommend nach links auf die Bundesstraße einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines 64-jährigen Audi-Fahrers. Bei der wuchtigen Kollision wurden beide Fahrer leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung war vor Ort nicht vonnöten. Beide Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Bad Saulgau

Defekt stoppt nicht zugelassenes Fahrzeug - Anzeige ist die Folge

Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau gegen einen 20-Jährigen eingeleitet. Der Mann steht im Verdacht, einen nicht mehr verkehrstauglichen BMW mit falschen Kennzeichen versehen zu haben und damit nach Bad Saulgau gefahren zu sein. Ein technischer Defekt sorgte dafür, dass der 20-Jährige mit dem Wagen nicht mehr weiterfahren konnte und diesen abschleppen lassen musste. Der Mann wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Meßkirch

Garagenbrand

Rund 30.000 Euro Sachschaden ist beim Brand einer Garage in der Westenbergstraße am Sonntag kurz nach 20 Uhr entstanden. Ersten Erkenntnissen einer Polizeistreife zufolge steckte ein Bewohner ein Hybrid-Fahrzeug zum Laden an. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts entstand in der Steckdose ein Schmorbrand, der auf die Wand übergriff. Auch das Hybrid-Fahrzeug wurde durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Wehrleuten vor Ort war, löschte die Flammen rasch. Verletzt wurde niemand.

Meßkirch

Fahrerflucht

Wie jetzt erst bekannte wurde, hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag zwischen 20.50 Uhr und 21.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bahnhofstraße einen Ford Galaxy touchiert. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07575/2838 beim Polizeiposten Meßkirch zu melden.

Gammertingen

Versuchter Einbruch

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag versucht, die Eingangstüre einer Metzgerei in der Sigmaringer Straße aufzubrechen. Dies misslang, weshalb die Täter unverrichteter Dinge von Dannen zogen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Gammertingen unter Tel. 07574/921687 entgegen, der wegen versuchten Einbruchs ermittelt.

Stetten am kalten Markt

Richtigstellung unserer Meldung von gestern

In unserer Meldung vom 02.07.2023, 11.32 Uhr, "Pkw von der Fahrbahn abgekommen" hat sich beim Geschlecht ein Fehler eingeschlichen. Beim Beifahrer handelte es sich um einen 16-jährigen Jugendlichen, nicht wie fälschlicherweise berichtet um eine Jugendliche. Hier der Link zu unserer Meldung von gestern: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5548194

