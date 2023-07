Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Rollerfahrer schwer verletzt

Wettringen (ots)

Am Samstagabend (01.07.23) ist es gegen 19.50 Uhr an der Kreuzung Werninghoker Straße/August-Kümper-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einer Pkw-Fahrerin gekommen. Der Rollerfahrer wurde schwer verletzt. Der 21-jährige Rollerfahrer fuhr auf der Werninghoker Straße in Richtung Kirchstraße/August-Kümper Straße. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge missachtete der 21-Jährige die Vorfahrt einer 25-jährigen Autofahrerin, die zu diesem Zeitpunkt die Kirchstraße in Richtung Werninghoker Straße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Rollerfahrer zu Boden stürzte. Der 21-Jährige wurde schwer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Da der Verdacht bestand, dass der Rollerfahrer Drogen genommen hatte, wurde ihm später eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde der Roller sichergestellt, da dieser keinen Versicherungsschutz aufwies und der Verdacht eines Diebstahls besteht. Die Ermittlungen dauern an.

