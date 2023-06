POL-ST: Verkehrsunfall in Greven mit einem schwerverletzten Rennradfahrer am Freitag, 30.06.2023, gegen 16:35 Uhr.

Rheine (ots) - In Dorenkamp hat es am späten Mittwochnachmittag (28.06.23) gegen 17.35 Uhr einen Straßenraub gegeben. Ein unbekannter Täter stahl eine Bauchtasche. Auch ein Smartphone und ein Fahrrad ließ er mitgehen. Den Angaben der beiden 16-jährigen Geschädigten zufolge hielten diese sich an der Windthorststraße an der dortigen Kirche St. Elisabeth auf. Plötzlich lief ein unbekannter Täter auf die Gruppe - es ...

