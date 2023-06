Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Betrug mit Guthaben-Karten

Lengerich (ots)

Eine Frau aus Lengerich ist Opfer eines Betrügers geworden. Sie kaufte über mehrere Monate Guthaben-Karten und gab die Nummern an eine Internetbekanntschaft weiter. Alles fing Ende vergangenen Jahres mit einem Nachrichtenwechsel auf einer Social-Media-Plattform an. Der Kontakt ging über eine längere Zeit, es gab gegenseitige Zuneigungsbekundungen. Schließlich forderte die Bekanntschaft, ein Mann mit englischklingendem Namen, von der 69-Jährigen den Kauf von sogenannten Guthaben-Karten. Über mehrere Monate verlangte der Betrüger immer wieder Guthaben-Karten. Andernfalls würde er den Kontakt abbrechen. Die Frau aus Lengerich befand sich in einer emotionalen Anhängigkeit und folgte den Anweisungen. Insgesamt übermittelte sie Guthaben-Karten in vierstelliger Höhe. Die Internetbekanntschaft versprach immer wieder, nach Deutschland zu kommen, wenn der angebliche Job auf einer Bohrinsel beendet sei. Auch von Heirat war die Rede. Schließlich wurde die 69-Jährige immer skeptischer. Jetzt hat sie Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche, die unter den Begriffen "Love-Scamming" oder "Romance Scamming" bekannt ist. Hier sind ein paar Handlungsanweisungen, wenn Sie selbst oder jemand aus ihrem Bekanntenkreis von einer unbekannten Person angeschrieben wird, die nach anfänglichen Nettigkeiten plötzlich Geld fordert.

- Geben Sie den Namen der Internetbekanntschaft mit dem Zusatz "Scammer" in eine Internet-Suchmaschine ein. Die Suchmaschine kann in vielen Fällen einen Betrugs-Verdacht bestätigen. - Überweisen Sie niemals Geld an Personen, die Sie nur im Internet und nie persönlich kennen gelernt hat. - Beenden Sie den Kontakt bei Geldforderungen sofort. - Hat bereits ein persönlicher Austausch begonnen? Dann sichern Sie alle möglichen Beweise für einen Betrug - etwa E-Mails oder SMS- und Kurznachrichten-Verläufe. - Ist es zum Betrug gekommen? Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei!

Mehr: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell