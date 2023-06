Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden 41-jährige leicht verletzt - Zeugen gesucht

Lienen (ots)

Auf der Straße Postdamm in Höhe der Hausnummer 34 kam es am Freitag (23.06.) um 11.58 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 41-jährige Frau aus Lienen mit ihrem VW die Straße Postdamm aus Lienen kommend in Fahrtrichtung Bad Iburg. In Höhe des Unfallortes kam ihr ein weißer Transporter mit Anhänger entgegen. Dieser fuhr so weit links, dass die Außenspiegel der Fahrzeuge zusammenstießen. Durch die Kollision wurden Splitter des Außenspiegelglases durch das offene Fenster in das Gesicht der Geschädigten geschleudert. Die Frau aus Lienen verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Lengerich unter der Telefonnummer 05481/9337-4515 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell