Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Borghorst und Altenberge, Einbrüche in Schimmbäder Kassenautomaten angegangen

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben sich in den frühen Morgenstunden des Mittwoches (28.06.23) Zugang zu den Innenräumen von zwei Schwimmbädern verschafft und jeweils Bargeld aus den Kassenautomaten entwendet. In Steinfurt-Borghorst an der Gräfin-Bertha-Straße 13 hebelten die Täter die Seiteneingangstür zum Kombibad auf. Im Innenraum beschädigten sie den Ticketautomaten und entwendeten Bargeld im dreistelligen Eurobereich. Weiterhin entstand ein Sachschaden von 4000 Euro. Die Tatzeit war nach ersten Ermittlungen gegen 00.15 Uhr. In Altenberge wurde das Hallenbad am Gooiker Platz 3 angegangen. Gegen 01.20 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zu den Innenräumen und hebelten den dortigen Kassenautomaten auf. Hier entwendeten sie ebenfalls Bargeld in dreistelliger Höhe. Darüberhinaus entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Für Steinfurt-Borghorst bitte an die Polizei in Steinfurt unter 02551/15-4115, für Altenberge bitte an die Polizei in Greven 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell