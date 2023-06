Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Rheine, mehrere Autos aufgebrochen

Lengerich, Rheine (ots)

Im Stadtgebiet von Lengerich und Rheine sind in den vergangenen Tagen mehrere Autos aufgebrochen worden. Die Polizei ermittelt.

In der Zeit zwischen Sonntag (25.06.23) und Montag (26.06.23) haben Unbekannte an zwei Autos die Scheiben eingeschlagen. Am Sternenweg in Lengerich schlugen sie zwischen 18.00 Uhr am Sonntagabend und 07.15 Uhr am Montagmorgen die Beifahrerscheibe eines Firmen-Vans von Peugeot ein. Wertgegenstände wurden nicht entwendet. In Rheine-Dutum am Anna-Louisa-Karsch-Ring wurde zwischen 14.00 Uhr am Sonntag und 06.00 Uhr am Montagmorgen das Beifahrerfenster eines Autos eingeschlagen. Es handelt sich um einen grauen Van von Toyota. Die Diebe stahlen eine Geldbörse.

Zwischen Montag und Dienstag (28.06.23) wurde die Seitenscheibe eines Fahrzeugs an der Franz-Tacke-Straße in Rheine eingeschlagen. Dies geschah zwischen 22.00 Uhr am Montagabend und 06.15 Uhr am Dienstagmorgen. Aus dem schwarzen BMW, der nahe der Hermannstraße abgestellt war, stahlen Unbekannte eine Geldbörse.

An der Paulstraße in Rheine-Stadtberg, nahe der Hansaallee, zerstörten unbekannte Täter die hintere rechte Scheibe der Schiebetür eines schwarzen Mercedes-Benz, V-Klasse. Dies passierte zwischen 20.00 Uhr am Montag und 05.30 Uhr am Dienstag. Das Auto wurde nach Wertgegenständen durchsucht, entwendet wurde nichts.

Am Lippeweg in Rheine-Schleupe versuchten Unbekannte die linke, hintere Fensterscheibe eines schwarze Audi A6 einzuschlagen - und zwar zwischen 17.00 Uhr am Montag und 09.00 Uhr am Dienstag. Die Scheibe wies mehrere Einschlaglöcher auf. Die Täter gelangten offenbar nicht in das Fahrzeug.

Ebenfalls in Schleupe, an der Ochtruper Straße, nahe der Hünenborgstraße, beschädigten Unbekannte zwischen 15.00 Uhr am Montag und 05.00 Uhr am Dienstag das Fenster auf der Fahrerseite eines schwarzen Audi A6. Ob etwas gestohlen wurde, ist unklar.

In Rheine-Thieberg sind zwischen Montag, 22.30 Uhr, und Dienstag, 04.45 Uhr, aus einem Wagen zwei Laptops und ein Handy gestohlen worden. An der Neuenkirchener Straße/Oberstraße wurde die vordere rechte Seitenscheibe eines weißen Hyundai eingeschlagen.

In Rheine-Eschendorf an der Surenburgstraße schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe der Fahrertür ein. Dies geschah zwischen Dienstag, 20.00 Uhr, und Mittwoch (28.06.23), 06.45 Uhr. Der graue Ssangyong-SUV stand in einer Hofeinfahrt nahe der Robertstraße. Aus dem Wagen stahlen die Diebe eine Geldbörse.

Die Polizei ermittelt zu diesen Autoaufbrüchen. Hinweise von Zeugen nehmen die Wachen in Lengerich unter Telefon 05481/9337-4515 sowie die Wache in Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.

Der Appell: Lassen Sie niemals Wertgegenstände wie Portemonnaies, Handys oder Laptops im Auto zurück. Auch Rucksäcke, Taschen und Handtaschen sollten stets mitgenommen werden - auch wenn Sie das Auto nur kurz verlassen. Denn die Täter vermuten in den Taschen Wertsachen oder Geld. Schließen Sie ihren Wagen stets ab.

