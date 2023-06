Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Einfamilienhaus, erst Autoschlüssel, dann Fahrzeug gestohlen

Greven (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag (23.06.2023) in der Zeit zwischen 22.00 Uhr am Donnerstagabend und 07.30 Uhr am nächsten Morgen in ein Einfamilienhaus an der Teichstraße eingestiegen. Wie es den Tätern gelang, in das Haus einzudringen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Täter stahlen unter anderem ein Handy und einen Autoschlüssel. Mit diesem Schlüssel entwendeten sie den dazugehörigen blauen VW Golf Plus, Baujahr 2009, der auf dem Grundstück geparkt war. Das Fahrzeug hat das Kennzeichen ST-RB257. Der Wert des Fahrzeugs wird auf einen geringen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Fahrzeug geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 02571/928-4455 entgegengenommen.

