Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Auto gestohlen Fahndung eingeleitet

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwoch (21.06.2023), 18.00 Uhr, und Donnerstag (22.06.2023), 07.00 Uhr, einen grauen Toyota Auris mit dem Kennzeichen ST-HB1122 gestohlen. Das Fahrzeug stand in der Stichstraße Spindelgasse auf einem Anwohnerparkplatz. Wie es den Tätern gelang, das Auto zu entwenden ist unklar. Gegenstand der Ermittlungen ist, ob sich die Unbekannten bei der Tatausführung ein Keyless-System zu Nutze gemacht haben. Die Polizei hat eine Fahndung nach dem Auto eingeleitet. Der Fahrzeugwert wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Hinweise zur Tat oder zum Fahrzeug nimmt die Polizei in Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451 / 591-4315 entgegen. Die Polizei rät dazu, die Schlüssel von Fahrzeugen mit Keyless-Systemen sicher zu verwahren. Funksignale der Schlüssel werden dauerhaft übertragen. Daher können sie auch von außerhalb der Wohnung abgefangen und zum Öffnen und Starten des Fahrzeugs genutzt werden. Verwahren Sie Schlüssel nicht in der Nähe der Wohnungstür. Mit einer Aluminiumhülle oder einem funkdichten Schutz-Case können Sie die Funkübertragung unterbrechen. Ggf. gibt es seitens der Fahrzeughersteller technische Vorrichtungen, um sich zu schützen. Sollten Sie verdächtige Personen in der Nähe ihres Fahrzeugs feststellen, verständigen Sie die Polizei. Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention steht Ihnen gerne unter der Rufnummer 05971/938-5910 für Fragen und Hilfestellungen zur Verfügung.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell