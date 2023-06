Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Unbekannter im Blaumann tauscht Falschgeld ein, Polizei warnt vor Haustürbetrug

Rheine (ots)

In Bentlage ist ein Ehepaar Opfer eines dreisten Betrugs geworden. Ein Unbekannter klingelte am Donnerstag (22.06.23) an der Haustür. Er fragte, ob die beiden Geld wechseln könnten. Die Frau bat den Unbekannten ins Haus und übergab ihm zwei 50-Euro-Scheine. Im Gegenzug erhielt sie einen 100-Euro-Schein. Später stellte sich heraus, dass es sich bei dem 100er um Falschgeld handelte. Daraufhin erstattete das ältere Ehepaar Anzeige bei der Polizei. Der gefälschte Geldschein wurde sichergestellt. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchte der Unbekannte im Blaumann mindestens bei einer weiteren Anwohnerin in Bentlage, das Falschgeld einzutauschen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Der Mann war circa 1,70 bis 1,80 Meter groß und 28 bis 35 Jahre alt. Er war schlank, hatte blonde Haare und sprach akzentfrei Deutsch. Zeugen, die weitere Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

Die Polizei ruft in diesem Zusammenhang dazu auf, niemals Unbekannte ins Haus zu lassen. Haben Sie keinen Handwerker bestellt und kann der oder die Unbekannte sich nicht ausweisen? Schicken Sie die Person einfach weg! Wehren Sie zudringliche Besucher energisch ab. Händigen Sie niemals Wertsachen aus und tauschen Sie kein Geld ein. Holen Sie im Zweifelsfall Hilfe oder verständigen Sie die Polizei.

