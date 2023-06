Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Steinfurt, Rheine, Autos aufgebrochen

Greven, Steinfurt, Rheine (ots)

In Greven, Steinfurt und Rheine sind in der Nacht zu Donnerstag (22.06.23) mehrere Autos aufgebrochen worden. In Greven schlugen unbekannte Täter an der Johanningstraße die Scheibe eines schwarzen Seat Ibiza ein. Dies geschah nachts gegen 00.22 Uhr. Zeugen wurden durch ein klirrendes Geräusch aufmerksam und sahen, wie sich zwei männliche Personen im Dunkeln vom Tatort entfernten. Die Täter stahlen aus dem Wagen einen Rucksack. Dieser wurde wenige hundert Meter entfernt vom Tatort aufgefunden. In Steinfurt wurden an der Straße Hollich, nahe der Wettringer Straße, in der Zeit zwischen Donnerstag, 16.00 Uhr und Freitag, 05.10 Uhr die Fahrertürscheiben von zwei Autos eingeschlagen. Betroffen waren ein schwarzer VW Golf sowie ein blauer VW Polo. Entwendet wurde aus den Fahrzeugen ersten Erkenntnissen zufolge nichts. In Rheine schlugen Unbekannte die vordere Beifahrerscheibe eines silberfarbenen Hyundai Elantra ein. Der Wagen stand an der Grosfeldstraße. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 14.00 Uhr und Donnerstag, 07.10 Uhr. Aus dem Auto wurden keine Gegenstände gestohlen. Die Polizei ermittelt und sucht jeweils Zeugen der Autoaufbrüche. Diese melden sich bitte für Greven unter Telefon 02571/928-4455, für Steinfurt unter 02551/15-4115 und für Rheine unter 05971/938-4215.

