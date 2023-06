Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mettingen (ots)

Am Mittwoch (21.06.23) hat sich gegen 13.20 Uhr an einer Einmündung auf dem Nieheweg ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Pedelec-Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Eine 42-jährige Frau war mit ihrem Opel Corsa auf dem Nieheweg unterwegs. Die Ibbenbürenerin fuhr von der Ibbenbürener Straße kommend in Richtung Osnabrücker Straße. Nach ersten Erkenntnissen missachtete sie an der Einmündung in Höhe der Hausnummer 20 die Vorfahrt eines 58-jährigen Mannes aus Westerkappeln. Dieser wollte mit seinem Pedelec nach links in den Nieheweg, Fahrtrichtung Ibbenbürener Straße, abbiegen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 58-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Nach einer ersten Schätzung ist ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstanden. Zur Unfallaufnahme wurde die Spezialisten eines Verkehrsunfallaufnahmeteams eingesetzt.

