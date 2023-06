Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Haustürschlüssel bei Kfz-Aufbruch entwendet - Täter an Haustür überrascht

Greven (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochabend (21.06.23), 18.30 Uhr, und Donnerstag (22.06.23), 02.45 Uhr, haben Unbekannte einen Transporter aufgebrochen. Im Tatzeitraum schlugen die Täter die Seitenscheibe des Peugeot Boxer ein, der am Kreisverkehr im Bereich Grüner Weg abgestellt war. Offenbar entwendeten sie daraus den Haustürschlüssel eines Anwohners. Mit dem Schlüssel öffnete ein Täter dann gegen 02.45 Uhr die Haustür eines Einfamilienhauses in dem Bereich. Eine Bewohnerin hörte Geräusche. Sie überraschte den Unbekannten im Hausflur. Dieser flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Stauffenbergstraße. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Tat geben können oder die verdächtige Feststellungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei in Greven unter der Telefonnummer 02571/928-4455 entgegen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, keine Wertgegenstände im Auto zu lassen. Auch Handtaschen oder Rucksäcke im Auto bieten Tatanreize für Kriminelle. Parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten Stellen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell