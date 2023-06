Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Start in die Sommerferien

Kreis Steinfurt (ots)

Endlich Sommerferien! Der letzte Schultag in NRW ist geschafft und für viele im Kreis Steinfurt geht es jetzt Richtung Sonne, Strand und Meer. Ab dem Wochenende (23.-25.06.) ist deshalb auch auf den Straßen mit jeder Menge Verkehr zu rechnen. Damit die Fahrt in den Urlaub schon entspannt startet, hat die Kreispolizei Steinfurt ein paar Tipps. Checken Sie auf jeden Fall vor dem Urlaubsstart Ihr Fahrzeug. Überprüfen Sie Ölstand, die Betriebsflüssigkeiten, den Luftdruck der Reifen und die Beleuchtung - gegebenenfalls auch die Ihres Wohnwagens oder Anhängers. Achten Sie auch darauf, dass diese nicht überladen oder falsch beladen sind. Sehen Sie ebenfalls nach Ihrem Verbandskasten und Warnwesten. Fahren Kinder mit im Auto, so müssen diese immer in alters- und größengerechten Kindersitzen Platz nehmen. Auch Haustiere müssen speziell gesichert sein - etwa in einer Hundebox oder ähnlichem. Packen Sie Ihre Koffer und Taschen so, dass sie während der Fahrt nicht verrutschen können. Bei einer Vollbremsung können Gegenstände schnell zu einer fliegenden Gefahr werden. Eine Absicherung mit einem Netz bietet hier Sicherheit. Wenn es dann auf die Straße geht, fahren Sie vorausschauend und gelassen. Planen Sie immer wieder längere Pausen ein. Schließen Sie auf jeden Fall immer ihr Fahrzeug ab, wenn Sie zum Beispiel auf einem Autobahnparkplatz oder einem Rastplatz parken. Auch wenn Sie sich nur kurz von Ihrem Auto entfernen. Sollte es auf der Autobahn zu einem Stau kommen, denken Sie bitte an die Rettungsgasse. So haben die Rettungskräfte immer eine freie Durchfahrt und können ohne Verzögerungen am Unfallort eintreffen. Wir wünschen allen eine gute und sichere Fahrt in den Urlaub und eine schöne Ferienzeit. Und denken Sie daran: Die Kreispolizeibehörde Steinfurt wird während der Sommerferien immer wieder verstärkt Präsenz im Straßenverkehr zeigen und auch zu Ferienbeginn stichprobenartig Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell