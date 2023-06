Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Samstag (17.06.2023) ist es gegen 13.30 Uhr am Kreisverkehr Aloysiusstraße / Bevergerner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern gekommen.

Eine 52-jährige Frau aus Rheine befuhr mit ihrem Pedelec den rechten Radweg der Aloysiusstraße in Richtung Schützenstraße. Am Kreisverkehr beabsichtigte sie, die Fahrt auf der Bevergener Straße fortzusetzen. Ein unbekannter, männlicher Radfahrer war nach ersten Erkenntnissen auf dem linken Radweg der Bevergerner Straße in Richtung Kreisverkehr und demnach auf der falschen Fahrbahnseite unterwegs. In der Kurve im Bereich des Kreisverkehrs kam es dann zur Kollision der sich entgegenkommenden Zweiräder. Die Rheinenserin stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der unbekannte Radfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Er wird wie folgt beschrieben: Der Unbekannte war ungefähr 45 Jahre alt, 175 cm groß, schlank und er hatte wenig Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt und einer kurzen Hose. Außerdem hatte er ein Badetuch hinten auf dem Fahrrad.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215 entgegen.

