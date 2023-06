Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht, 18-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Ein Fahrradfahrer ist am Donnerstagmittag (15.06.23) auf dem Spatzenweg gestürzt, weil er einem Fahrzeug ausweichen musste. Der beteiligte Autofahrer fuhr weiter. Der 18-jährige Radfahrer fuhr gegen 13.30 Uhr auf dem Spatzenweg vom Kreisverkehr Borghorster Straße in Richtung Habichtshöhe. Etwa auf Höhe der Hausnummer 8 fuhr plötzlich ein Fahrzeug vom Radfahrer aus gesehen von links auf die Straße. Den Angaben zufolge fuhr das Fahrzeug sehr zügig und ohne auf den fließenden Verkehr zu achten in Richtung Borghorster Straße. Da das Auto in einem recht großen Bogen auf die Straße fuhr, musste der Geschädigte nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte der 18-Jährige und verletzte sich schwer. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Unfallgeschehen machen können. Hinweise bitte an die Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell