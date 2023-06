Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Mettingen (ots)

Bei einem Alleinunfall ist am späten Dienstagabend (20.06.23) gegen 23.30 Uhr ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der 51-Jährige aus Mettingen fuhr auf der Teichstraße aus Richtung Ibbenbüren kommend in Richtung Mettingen. Dann wollte er in die Kardinal-von-Galen-Straße einbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich auf der Fahrbahn Rollsplitt. Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Der 51-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 100 Euro. Die Polizei weist erneut darauf hin, dass ein Helm bei Radfahrunfällen vor schweren Verletzungen schützen kann. Bitte tragen Sie einen Helm!

