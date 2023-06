Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: St. Martin - Falscher Polizeibeamter

St. Martin (ots)

Ein vermeintlicher Herr Buschmann vom Kommissariat 4 meldete sich gestern Mittag (15.06.2023, 12.30 Uhr) bei einem 85 Jahre alten Mann und wollte wissen, bei welchen Geldinstituten er seine Konten angelegt hat. Der Mann reagierte genau richtig. Er beendet umgehend das Gespräch und informierte die Polizei. Die Polizei appelliert: Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich als Polizisten ausgeben, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen ihrer Opfer zu gelangen. Die Polizei wird niemanden um Geldbeträge bitten. Am Telefon sollten keine Details zu finanziellen Verhältnissen preisgegeben und niemals Geld an Unbekannte ausgehändigt werden. Man sollte sich am Telefon keineswegs unter Druck setzen lassen. Besser: Einfach auflegen und die Polizei informieren.

