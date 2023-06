Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B 10 bei Rinnthal - schwerer Verkehrsunfall

Rinnthal (ots)

Am Mittwoch, den 14.06.2023 kam es gegen 14:45 Uhr auf der B 10 zwischen Rinnthal und Sarnstall zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Eine 30-Jährige Frau aus dem Landkreis Südwestpfalz befuhr zusammen mit ihrem Beifahrer die B 10 in Fahrtrichtung Landau. Zwischen Rinnthal und Sarnstall verlor die Verkehrsteilnehmerin die Kontrolle über ihren BMW und fuhr auf einen vorausfahrenden LKW auf. Hiernach kollidierte sie mit einem weiteren PKW, der ebenfalls in Fahrtrichtung Landau unterwegs war. Durch den Zusammenstoß geriet der VW in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden LKW zusammen. Der Beifahrer im BMW, sowie die beiden Fahrzeuginsassen des VW wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Die vier Fahrzeuginsassen der unfallbeteiligten PKW wurden schwer verletzt zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entgegenkommende LKW-Fahrer wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Die B 10 musste in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Es waren mehrere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, Feuerwehr, ein Notarzt, sowie drei Rettungshubschrauber im Einsatz. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam auch eine Drohne der Polizeidirektion Landau zum Einsatz. Die Vollsperrung der B 10 dauert weiterhin an und wird voraussichtlich noch bis 19 Uhr bestehen. Der Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

