POL-PDLD: Verkehrsunfall mit 50.000 Euro Sachschaden

Landau (ots)

Am 13.06.2023, gegen 23 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Neustadter Straße in Landau. Der 18-jährige Unfallverursacher befuhr die Zeppelinstraße in Fahrtrichtung Osten. An der Kreuzung zur Neustadter Straße missachtete er die Vorfahrt der von links kommenden 26-jährigen Fahrzeugführerin. Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen und wurden stark beschädigt. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden PKWs entstand ein Totalschaden, der sich auf ca. 50.000 Euro beläuft. Die beiden Fahrzeuge wurden anschließend abgeschleppt.

