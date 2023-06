POL-PDLD: Motorradunfall

Landau (ots) - Zwischen dem 09.06.2023, 16 Uhr und dem 13.06.2023, 11:30 Uhr, wurde an einem Fahrzeug in der Albert-Einstein-Straße der Katalysator entwendet. Aktuell liegen keine Hinweise auf einen Täter vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Pressestelle Dominic Scheid Telefon: 06341-287-2002 ...

