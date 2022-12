Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in eine Firma an der Holtwicker Straße in Osterwick eingebrochen. Zwischen 13 Uhr am Samstag (10.12.22) und 7.45 Uhr am Montag (12.12.22) hebelten die Täter Türen auf, um ins Innere zu gelangen. Sie entwendeten Bargeld. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

