Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrraddieb durch die Polizei gestellt

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Zeugenhinweis zu einem Fahrraddieb wurde die Polizei am Samstag, den 12.November, gegen 22.30 Uhr, zum Hammer Hauptbahnhof entsandt.

An den Fahrradständern vor dem Bahnhof konnten die Beamten einen 37-jährigen Mann feststellen, welcher sich an Schlössern der dortigen Fahrräder zu schaffen machte. Der Dieb wurde während der Tatausführung überwältigt. Er war an diesem Tag bereits zuvor mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und hatte für den Bereich des Bahnhofes einen Platzverweis bekommen.

Der Täter wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Bei einer durchgeführten Durchsuchung wurden bei ihm ein fremder Führerschein, sowie Betäubungsmittel aufgefunden. (Vo)

