POL-HAM: Tageswohnungseinbruch

Hamm-Mitte (ots) - Friedlich und störungsfrei verlief eine Versammlung der Jusos Hamm am Samstag, 12. November, auf dem Marktplatz an der Pauluskirche. An der Standkundgebung mit dem Thema "Solidarität mit den iranischen Demonstrant*innen" beteiligten sich zwischen 16 Uhr und 17.20 Uhr etwa 120 Personen.(hei) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: ...

mehr