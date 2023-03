Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Oggelshausen - Trotz Gegenverkehr überholt

Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall am Mittwoch bei Oggelshausen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 21-Jährige mit seinem VW von Stafflangen in Richtung Oggelshausen. Ihm kam ein Laster entgegen. Unerwartet setzte hinter dem Lkw ein unbekanntes Auto zum Überholen an. Um einen Unfall zu vermeiden, wich der VW-Fahrer nach rechts in den Grünstreifen aus. Dabei beschädigte er sein Auto. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Auch fuhr der Laster weiter. Das Polizeirevier Riedlingen (Telefon 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Autofahrer geben können.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall gerufen wird, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

