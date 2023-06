POL-PDLD: Gommersheim - Sachbeschädigung

Landau (ots) - Am 13.06.2023, gegen 23 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Neustadter Straße in Landau. Der 18-jährige Unfallverursacher befuhr die Zeppelinstraße in Fahrtrichtung Osten. An der Kreuzung zur Neustadter Straße missachtete er die Vorfahrt der von links kommenden 26-jährigen Fahrzeugführerin. Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen und wurden stark beschädigt. Beide ...

