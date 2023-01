POL-BS: Unbekannte Täter brechen Transporter auf

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Friedrich-Wilhelm-Straße, 22.01.2023, 23:00 Uhr Kurz nach einem Raub in der Innenstadt konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen. In der Nacht auf Montag befand sich ein 39-Jähriger aus dem Landkreis Hildesheim in einer Bar auf der Friedrich-Wilhelm-Straße. Hier wurde er von einem 40-jährigen Braunschweiger angesprochen. Dieser vermutete, dass der 39-Jährige ihm sein ...

