Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Tatverdächtiger nach Ladendiebstahl identifiziert - Fahndung erledigt

Recklinghausen (ots)

Nach einem Diebstahl von Parfüm aus einem Drogeriemarkt am Westwall suchte das Polizeipräsidium Recklinghausen mit Fahndungsfotos nach einem Tatverdächtigen. Die Fahndung wurde am 21. November 2022 veröffentlicht. Der Diebstahl ereignete sich bereits am 01. Juli 2022. Der Tatverdächtige hatte Parfüm im vierstelligen Eurobereich mitgenommen.

Über das Fahndungsportal sind jetzt Hinweise auf den Mann eingegangen. Die Fahndung hat sich somit erledigt.

Wir bedanken uns für die Mithilfe und bitten darum insbesondere die veröffentlichen Fotos zu löschen.

