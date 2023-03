POL-RE: Herten: Zwei Verletzte bei Unfall im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots) - Im Bereich einer Grundstückseinfahrt kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrunfall mit einer verletzten Frau. Eine 35-jährige Autofahrerin aus Datteln war mit ihrem Auto auf der Wittener Straße in Richtung Castrop-Rauxel unterwegs. Von hier aus bog sie nach links in eine Grundstückeinfahrt ab. Zeitgleich war ein 39-Jähriger aus Castrop-Rauxel mit seinem Auto in der Gegenrichtung unterwegs. Da ...

