Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit mehrere Verletzten

Oberheldrungen (ots)

Am 29.04.2023 befuhr ein 18-jähriger gegen 23:15 Uhr mit seinem Hyundai den Harraser Weg aus Richtung Oberheldrugnen in Richtung Harras. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Widerlage einer Brücke. Durch den Unfall wurden die drei 16-jährigen Mitfahrerinnen sowie ein 15-jähriger Mitfahrer verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht und stationär aufgenommen. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. Am Hyundai entstand Totalschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zu den genauen Gründen des Abkommens von der Fahrbahn hat die Polizei entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Im Zuge dieser muss sich der Fahrer wegen Verdacht der fahrlässigen Körperverletzungen verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell