LPI-NDH: Fallensteller gesucht

Mühlhausen (ots) - Am Samstag, dem 29.04.2023 wurde in den Keller einer Gaststätte in der Waidstraße in Mühlhausen eingebrochen. Dort wurde durch unbekannte Täter ein Heizgerät und zwei Gasflaschen a´ 11 kg entwendet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Unstrut-Hainich Telefon: 03601 4510 E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de ...

mehr