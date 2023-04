LPI-NDH: Fahrt unter Drogeneinfluss

Bad Langensalza (ots) - Am Samstag, dem 29.04.2023, 07:50 Uhr, kam es zu einem Brand an einer Gartenlaube in Bad Langensalza/OT Ufhoven. Durch einen technischen Defekt an einem verbauten Elektrokabel kam es zum Brand am Vorbau der Gartenlaube. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Bad Langensalza konnte ein größerer Brand verhindert werden. Der Sachschaden wird auf ca. 2500,- geschätzt. Rückfragen bitte an: ...

